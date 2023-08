OM ‍: Marcelino menace de virer les feignants

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Igor Tudor a parfois été accusé d'être brutal avec ses joueurs, mais visiblement en allant chercher Marcelino, Pablo Longoria n'a pas choisi un entraîneur plus tendre. Et les joueurs de l'OM l'ont visiblement déjà compris.

Certains joueurs de l’Olympique de Marseille ne l’ont pas caché, lorsqu’ils ont appris le départ d’Igor Tudor, juste après le dernier match de la saison passée, ils n’ont pas pleuré. Le technicien croate n’avait pas mis longtemps à faire comprendre à son vestiaire qu’il serait impitoyable. Alors, avec Marcelino tout le monde espérait une ambiance plus sereine, et si c’est le cas, il n’empêche que le coach espagnol arrivé à place de Tudor n’est pas du genre à prendre les choses en dilettante. Se confiant sur Prime Vidéo, après la victoire de l’OM contre Brest, Valentin Rongier a reconnu que Marcelino n’était pas non plus du genre à rigoler au quotidien du côté de la Commanderie.

L'OM veut des joueurs qui bossent dur

Le milieu de terrain français a reconnu que Marcelino avait haussé le ton et prévenu qu’il n’y avait pas la place pour les glandeurs à l’Olympique de Marseille. « Il y a eu une séance où il n’était pas satisfait de l’entraînement et il nous l’a fait savoir. Et c’est très bien comme ça. C’est important que l’on travaille dur tous les jours et c’est vrai qu’ici, dans le Sud, il faisait vraiment très chaud. C’est parfois difficile pour les organismes. Mais on n’a aucune excuse et le coach nous l’a rappelé. Il nous a rappelé que si l’on voulait de bons résultats, il fallait s’entraîner très dur », a confié Valentin Rongier au micro du diffuseur de la Ligue 1. Visiblement, le message est bien passé, car même si l'OM n'a pas été au top contre Brest, notamment lors d'une première période très médiocre, les joueurs de Marcelino n'ont jamais craqué physiquement. Une preuve que le travail estival a été bien fait.