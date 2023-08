OM ‍: Marcelino l’adore, le flop Bailly va revenir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Peu convaincant pendant son prêt la saison dernière, Eric Bailly n’a pas été conservé par l’Olympique de Marseille. Le défenseur central de Manchester United n’entrait plus dans les plans de l’ancien entraîneur Igor Tudor. Mais la nomination de Marcelino a changé la donne.

Spécialiste de la dernière ligne droite du mercato, Pablo Longoria pourrait bien nous réserver des surprises. En plus de l’arrivée imminente de Joaquin Correa, attendu pour occuper le poste d’ailier gauche, le président de l’Olympique de Marseille va tenter de recruter un latéral capable d’évoluer sur les deux côtés. Mais le dirigeant espagnol semble ouvert à d’autres opportunités comme l’avant-centre du Lokomotiv Moscou Wilson Isidor, ou encore un certain Eric Bailly.

MU ne compte toujours pas sur Bailly

En effet, Sky Sports révèle un nouvel intérêt marseillais pour son ancien défenseur central. Aucune offre n’a encore été transmise, mais les négociations avec Manchester United sont en cours. A priori, le pensionnaire de Premier League ne fera rien pour empêcher le départ d’un indésirable entré dans la dernière année de son contrat. Et la source précise que l’Olympique de Marseille n’aura sans doute aucun mal à s’entendre avec Eric Bailly. Autant dire que l’opération pourrait être finalisée assez rapidement et de manière assez inattendue.

🗣️| Marcelino sur la fin du mercato : "Pour moi c'est compliqué de parler du mercato à 24h dans un match. Je n'aime pas parler de joueurs qui ne sont pas dans le groupe. Concernant Bailly, je vous répondrez après le 31 août. Il peut y avoir des départs mais ce n'est pas moi qui… pic.twitter.com/dRjUsd6lbf — Le Phocéen (@lephoceen) August 25, 2023

Rappelons que le club phocéen avait décidé de ne pas lever l’option d’achat du prêt de l’international ivoirien (7 millions d’euros). Après un match raté face au Paris Saint-Germain (défaite 3-0 en Ligue 1), et plus précisément dans son duel avec l’attaquant parisien Kylian Mbappé, le défenseur central avait perdu la confiance de l’ancien entraîneur Igor Tudor. Le changement de coach a apparemment changé la donne. Et pour cause, Marcelino connaît bien Eric Bailly après l’avoir entraîné à Villarreal (2015-2016). Reste à savoir si le Mancunien est convoité pour compenser un départ éventuel. Peut-être celui d’Isaak Touré, très convoité en Ligue 1.