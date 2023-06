OM ‍: Marcelino et Longoria, le duo met Marseille en danger ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

A l'OM, on connaît enfin l'identité de l'entraîneur ! En effet, la direction phocéenne a annoncé la venue de Marcelino ce vendredi soir.

Après des semaines de rumeurs et d'échecs sur le marché des transferts, l'OM tient enfin son entraîneur avec Marcelino. L'ancien coach de Valence ou encore de Villarreal aura la lourde tâche de reprendre le flambeau après une année marquante sous l'ère Igor Tudor. Le coach espagnol va donc devoir prendre ses marques et commencer à travailler main dans la main avec Pablo Longoria sur le mercato de l'OM. Les deux hommes, très amis dans la vie, ne devraient avoir aucun mal à s'entendre. Pas forcément une situation qui plait à tout le monde du côté des fans et observateurs du club phocéen. Jonatan MacHardy ne dira pas le contraire...

Marcelino et Longoria, de gros doutes subsistent

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️



👉 https://t.co/84XCrAiLic pic.twitter.com/2IFuvaZWSB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 23, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, ayant de gros doutes sur la plus-value professionnelle du duo Longoria-Marcelino. « J'ai toujours salué le travail de Pablo Longoria, il a rétabli la santé du club et qualifié l'OM deux fois de suite en Ligue des champions. Mais Longoria, il a le syndrome du génie fou. Il est obsédé par le foot mais a besoin de garde-fous, capables de ne pas dire oui à tout. C'était le cadre pour que Longoria et sa folie fassent du bien au club. Ce qui peut m'inquiéter, c'est que l'entraîneur que Pablo Longoria a choisi, c'est son copain et il va dire oui à tout. J'ai peur que son côté génial déborde un petit peu. Sampaoli part à cause du recrutement. Tudor part à cause, je pense, d'un sentiment d'usure dans sa relation de travail avec Longoria. Longoria démissionne de Valence quand Marcelino est renvoyé. Ils sont amis et ça m'inquiète un petit peu », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, curieux de voir ce que cette association Longoria-Marcelino va donner à l'OM. Le club phocéen devra très rapidement être prêt la saison prochaine avec des barrages de Ligue des champions à disputer en août.