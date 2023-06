OM ‍: Marcelino est le Tudor 2.0, le vestiaire va en baver

Dans : OM.

Marcelino a récemment été intronisé comme nouvel entraineur de l'OM. L'entraîneur espagnol est réputé pour demander beaucoup à ses joueurs, notamment concernant leur condition physique.

L'OM va pouvoir se mettre au travail dans les prochains jours sur le marché des transferts. Marcelino et Pablo Longoria vont devoir établir un plan de marche afin de perdre le moins de temps possible. L'entraîneur espagnol compte bien retrouver une bonne partie de son effectif lors de la reprise. Et il compte les retrouver en très bonne forme physique. Sinon quoi l'ancien de Valence leur demandra de faire le nécessaire pour se remettre à niveau. S'il est difficile de savoir si les séances d'entrainement seront aussi éreintantes qu'avec Igor Tudor, Marcelino veut pouvoir s'appuyer sur des joueurs dans leur poids de forme. Ce n'est pas Stéphane Pignol qui dira le contraire.

Marcelino, les joueurs de l'OM sont prévenus

Ancien joueur de Marcelino à Saragosse, Stéphane Pignol s'est livré sur les attentes physiques de l'Espagnol pour La Provence : « Lors de la pré-saison, un joueur était arrivé en stage avec un surpoids, il l’a mis au régime, il pesait ses repas et lui disait : Toi, tu ne manges que ça pendant quinze jours ». Même son de cloche du côté de Tomas Pina, qui a côtoyé Marcelino à Villarreal : « Ça peut engendrer des tensions parce qu’il y a des amendes, des contrôles surprises. Il faut de grands pros pour supporter sa méthode, il réclame tellement d’engagement… Si un joueur n’est pas prêt à s’engager à 100%, il ne joue pas. Dans certains clubs, des joueurs se permettent parfois de manger moins bien, de s’entraîner plus tranquillement, de ne pas aller en salle. Avec lui, ça ne marche pas ». Les joueurs actuels de l'OM et ceux qui vont prochainement venir sont prévenus, il n'y aura aucun cadeau fait par le technicien de 57 ans. Il y a fort à parier que les échos des premiers entrainements ne manqueront pas d'agiter la presse, déjà que les joueurs phocéens avaient mal vécu la pré-saison phocéenne l'été dernier sous les ordres d'Igor Tudor.