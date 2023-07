OM ‍: Marcelino bloque deux joueurs, son mercato commence

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans l’obligation de recruter trois latéraux au mercato, l’OM va enregistrer les retours de prêt de Jordan Amavi et de Pol Lirola.

Désireux de renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille dans tous les secteurs de jeu, Pablo Longoria a réalisé un premier gros coup en s’octroyant les services de Geoffrey Kondogbia, recruté à l’Atlético de Madrid pour moins de 10 millions d’euros. Les deux secteurs à renforcer sont maintenant les côtés de la défense et l’attaque. Aux postes de latéral droit et de latéral gauches, trois recrues sont attendues afin de compenser les départs de Sead Kolasinac (libre), Nuno Tavares (Arsenal) et Issa Kaboré (Manchester City).

Marcelino prêt à relancer Lirola et Amavi ?

Dans ce secteur de jeu, deux joueurs reviennent de prêt à l’Olympique de Marseille, à savoir Jordan Amavi et Pol Lirola. Sur le papier, il paraît inconcevable de revoir ses deux joueurs en Ligue 1 sous le maillot marseillais. Mais rien n’est certain avec un nouveau coach aux manettes en la personne de Marcelino. Car selon les informations obtenues par La Provence, Jordan Amavi et Pol Lirola ont bien l’intention de convaincre le nouvel entraîneur espagnol de l’Olympique de Marseille. Leur objectif est purement et simplement de convaincre l’ex-coach de Bilbao qu’ils peuvent se faire une place dans la rotation à l’OM… « mais ils partent de très loin », confirme néanmoins le quotidien provençal.

Clauss va rester à l'OM cet été

Si le doute est total au sujet de l’avenir de Pol Lirola et de Jordan Amavi, tout est clair en revanche concernant Jonathan Clauss. Malgré un intérêt réel de l’Atlético de Madrid, l’ex-piston du RC Lens va rester à Marseille. Certes, il devra s’adapter à une défense à quatre pour la première fois de sa carrière. Mais cette perspective lui plaît, d’autant que s’il parvient à être performant en 4-4-2, cela pourrait lui rouvrir la porte de l’Equipe de France, où Didier Deschamps estime que Clauss ne peut être performant que dans une défense à cinq. Cela fait au moins une certitude pour Marcelino au poste de latéral… en attendant trois recrues, ou deux, au cas où Amavi ou Lirola ne s’impose à la surprise générale.