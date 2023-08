OM ‍: Marcelino après Sampaoli, Rongier est remonté

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Intouchable sous les ordres d’Igor Tudor la saison dernière, Valentin Rongier ne fait pas partie du onze de Marcelino. Le nouveau coach de l’Olympique de Marseille le considère comme un simple remplaçant. Mais le milieu de terrain, déjà passé par cette situation au club phocéen, ne compte pas s’installer durablement sur le banc.

D’une saison à l’autre, tout peut changer à l’Olympique de Marseille. A l’image de Dimitri Payet l’année dernière, Valentin Rongier subit une étonnante rétrogradation suite au changement d’entraîneur. Le milieu de terrain était effectivement intouchable sous les ordres d’Igor Tudor qui adorait son énergie et sa polyvalence.

A l’OM il faudra encore combien de temps pour comprendre que faute de bcp mieux, Rongier doit être titulaire ? Incroyable comme ne pas « avoir le bon profil » Est préjudiciable dans le foot du moment.. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 9, 2023

Quelques mois plus tard, force est de constater que Marcelino n’est pas du même avis. Comme pressenti, le nouvel entraîneur marseillais n’a pas titularisé le capitaine contre le Panathinaïkos (défaite 1-0) mercredi, au match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un choix que le principal intéressé respecte.

Rongier l'a déjà vécu

« C'est le football de haut niveau. On est toujours remis en question, surtout à l'OM, a réagi Valentin Rongier en conférence de presse. C'est les choix du coach, mon seul objectif est d'être performant quand le coach fera appel à moi. J'ai déjà connu cette situation. » L’ancien joueur du FC Nantes ne s’inquiète pas et assure que le changement de système n’est pas un problème pour lui. « Ma mission est toujours la même, a-t-il confié. J'ai déjà évolué en 4-4-2 à Nantes. Je comprends ce que me demande le coach. »

Si Valentin Rongier reste si serein, c’est parce qu’un certain Jorge Sampaoli l’avait également écarté de son équipe type à l’Olympique de Marseille. Vexé, le milieu de terrain avait travaillé dur pour devenir indispensable aux yeux de l’Argentin. Le concurrent de Geoffrey Kondogbia et de Jordan Veretout compte bien récidiver. Preuve que l’embouteillage à son poste ne l’incite pas à envisager un départ cet été.