OM ‍: Marcelino active en urgence cette piste à 15 ME

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera très actif cet été sur le marché des transferts. Parmi les secteurs de jeu qui seront renforcés : l'attaque.

Pablo Longoria a enfin déniché la perle rare pour remplacer Igor Tudor ces derniers jours. Marcelino prendra la relève de l'entraineur croate. L'Espagnol aura pas mal de pression sur les épaules car il devra préparer au mieux son groupe pour le début de saison et les barrages de la Ligue des champions. Afin de mettre toutes les chances de son côté, l'ancien de Valence espère pouvoir compter sur le meilleur effectif possible. Si Pablo Longoria travaille de son côté depuis quelque temps sur des profils de joueurs à recruter, Marcelino n'a lui aussi pas perdu de temps. Et pour son attaque, l'Espagnol veut un joueur capable de jouer pivot.

Sorloth, la bonne pioche du mercato de l'OM ?

L'OM toujours sur Alexander Sorloth 🇳🇴



Longoria avait déjà tenté le coup en 2021.



Ça correspondrait au profil souhaité par Marcelino et dans les cordes financières de l'OM. — DROIT AU BUT (@DROlT_AU_BUT) June 28, 2023

Selon les informations du média phocéen Droit au But, Marcelino veut s'attacher les services d'Alexander Sorloth. L'attaquant norvégien n'est pas contre un départ de Leipzig, alors qu'il était prêté la saison passée à la Real Sociedad. Avec le club espagnol, l'attaquant de 27 ans avait planté 12 buts en 34 matchs de Liga. Pour lâcher son joueur, Leipzig ne devrait pas être gourmand et accepter une offre de près de 15 millions d'euros pour racheter ses deux dernières années de contrat. Grand, puissant et adroit devant le but, Alexander Sorloth pourrait rendre bien des services au système de jeu voulu par Marcelino. Outre le Norvégien, l'OM a aussi des vues sur Folarin Balogun et Wissam Ben Yedder. Le secteur offensif est vu comme une priorité par la direction phocéenne, surtout qu'Alexis Sanchez n'a pas encore donné de réponse définitive. Le Chilien attend des garanties fortes de la part des Phocéens pour lever l'option qu'il a dans son contrat pour prolonger d'une saison. A Marcelino et Pablo Longoria de se montrer persuasifs.