OM : Marc Libbra fait un constat effrayant pour Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Les plus optimistes diront que l'OM n'a pas perdu dimanche soir face à une formation de Monaco sacrément retapée au mercato, tandis que les plus pessimistes constateront que la formation de Rudi Garcia n'arrive toujours pas à gagner et s'enfonce doucement au classement, même si Marseille a encore un match en retard à jouer contre Saint-Etienne mercredi. Pour Marc Libbra, qui s'exprime ce lundi sur Le Phocéen, l'heure est très grave pour l'Olympique de Marseille, et l'ancien joueur de l'OM voit de nombreuses raisons d'avoir très peur.

Et Marc Libbra de tirer le signal d'alarme. « On a donné à Rudi Garcia les pleins pouvoirs, et c'est très difficile à admettre pour les supporters. Encore dimanche soir, il nous explique que tout va bien dans le vestiaire, mais personne ne le croit. Il est responsable de ce qui se passe dans son groupe. En ce qui concerne Jacques-Henri Eyraud, il n'a pas le poids que peut avoir un Aulas dans cette situation, par exemple. Lui est capable d'aller s'expliquer avec ses supporters ou de mettre la pression sur ses joueurs, pas Eyraud. Et Zubizarreta, il fait quoi là-dedans ? Ce sont les questions que tout le monde se pose aujourd'hui (...) Tout ça me parait très compliqué et je pense que l'OM est vraiment en danger. L'actionnaire et le président ne connaissent pas vraiment le football, et le seul qui s'y connait, c'est Zubizarreta qu'on ne voit jamais (...) Il ne manque pas grand-chose pour que tout parte en sucette et que les gars mettent les voiles », prévient celui qui est désormais devenu consultant pour la chaîne Cnews. Même si le constat est alarmiste, il est difficile de donner tort à Marc Libbra.