OM : Manolas, le rêve « impossible » de l’OM au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Serie A.

Touché en fin de match contre Amiens samedi soir (2-1), Rolando pourrait manquer plusieurs mois de compétition.

Pour cette raison, l’Olympique de Marseille ne devrait pas proposer de prolongation de contrat à l’international portugais. Le chantier de la défense centrale sera donc l’une des priorités de l’OM au mercato, d’autant qu’Aymen Abdennour ne devrait pas non plus être conservé. Pour assurer la rotation avec Boubacar Kamara et Adil Rami, le club olympien va donc devoir recruter un joueur au minimum. Et le coach Rudi Garcia a une idée bien précise du joueur qu’il souhaite attirer dans ses filets…

Selon les informations du journal L’Equipe, l’entraîneur olympien « rêve de gros calibres » comme le défenseur central Kostas Manolas. Buteur avec la Roma contre Barcelone en Ligue des Champions cette saison, le joueur est régulièrement en contact avec Rudi Garcia à en croire le quotidien national. Mais ce type de profil est « aujourd’hui quasi impossible » selon L’Equipe, qui explique que l’absence de C1 à Marseille va automatiquement compliquer les affaires des recruteurs phocéens. Ainsi, d’autres profils comme ceux de Diego Carlos (Nantes), Joris Gnagnon (Rennes) ou Nordi Mukiele (Montpellier) sont étudiés par Andoni Zubizarreta au mercato.