OM : Mandanda victime d'une concurrence truquée ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Steve Mandanda était titulaire avec l'Olympique de Marseille contre le FC Metz. Mais le légendaire gardien français de l'OM sait que le club phocéen ne mise plus sur lui.

Jorge Sampaoli a réservé une surprise aux supporters de l’Olympique de Marseille en alignant Steve Mandanda dimanche midi au Vélodrome, l’entraîneur argentin ayant clairement fait de Pau Lopez son numéro 1 depuis plusieurs semaines. Face aux joueurs de Frédéric Antonetti, et soutenu très chaleureusement par les fans phocéens, Il Fenomeno a fait le travail, sa défense n’étant pas apparu sous son meilleur jour. Au final, Steve Mandanda a fini sur un 0-0 qui est plutôt une bonne chose le concernant, même si du côté de l’OM ce résultat face à une équipe mal classée est clairement une contre-performance. A titre personnel, le gardien de but de 36 ans sait cependant que cette titularisation n’est qu’un épiphénomène et que Pablo Longoria a clairement validé le fait qu’il n’était plus le premier dans la hiérarchie des portiers marseillais, alors même que Steve Mandanda est lié avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. Du côté de celui qui est devenu une légende de l’OM depuis qu’il a signé en provenance du Havre, on va prendre le temps pour réfléchir à la suite de cette aventure.

Comme l’explique Mathieu Grégoire, il est clair que les dirigeants marseillais n’ont pas été d’une clarté absolue avec Steve Mandanda et que forcément cela a peiné ce dernier, qui pensait pouvoir avoir une relation fiable avec eux. « Il a suivi, sans être dupe les consignes du staff et de Jon Pascua, entraîneur des gardiens de but à l’origine de la venue du gardien espagnol. La concurrence était sans doute pipée d’entrée, Mandanda pouvant nourrir un seul véritable regret à la suite de ce changement de numéro 1 : qu’il n’ait pas été assumé clairement cet été », explique le journaliste de l’Equipe, qui précise que le gardien de but français de l’OM se donne encore du temps avant de voir de quoi sera fait son avenir à Marseille. En attendant, Steve Mandanda fera le travail sérieusement quand Jorge Sampaoli fera appel à lui, comme toujours.