OM : Mandanda trop vieux ? Garcia dit toute la vérité

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cette saison, l’Olympique de Marseille peut compter sur deux très bons gardiens avec Yohann Pelé et Steve Mandanda.

Mais l’âge des deux portiers phocéens (35 et 33 ans) pose forcément question sur le long terme. Dans une interview accordée à France 3, l’entraîneur marseillais Rudi Garcia a confirmé que l’état-major de l’OM menait une réflexion en interne sur l’avenir de ce poste à l’Olympique de Marseille. « On pense, on a des idées pour l’avenir » a confirmé le coach olympien, qui a toutefois fait son maximum pour prolonger Yohann Pelé cet été, chose qui a été faite puisque l’Albatros est lié à l’OM jusqu’en juin 2020.

« On a réfléchi avec tout le staff mais aussi avec Steve sur pourquoi et que doit-on faire pour le ramener dans les meilleures conditions. On ne l’attend pas avec impatience car on ne veut pas qu’il revienne trop vite et qu’il se blesse, on ne fera pas cette erreur-là. Quand on pensera qu’il sera à 100% on le remettra. On n’a pas pris un jeune gardien en devenir mais on regarde… on pense, on a des idées pour l’avenir et pour avoir le meilleur groupe de gardien possible » a confié un Rudi Garcia encore assez mystérieux, mais qui semble bien avoir une idée derrière la tête pour l’après-Mandanda…