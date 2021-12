OM : Mandanda sauveur de l’ASSE, la légende est en marche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Capitaine historique de l’Olympique de Marseille depuis de longues années, Steve Mandanda a été relégué au rôle de remplaçant cette saison.

Titulaire au début du championnat, Steve Mandanda a rapidement perdu sa place au profit de Pau Lopez. Le gardien espagnol a été critiqué en début de saison mais rapidement, celui qui est prêté avec option d’achat par l’AS Roma a justifié son statut de titulaire. Très à l’aise au pied, il entre parfaitement dans ce que recherche Jorge Sampaoli au poste de gardien de but. Son statut de titulaire ne souffre plus d’aucune contestation mais dans le même temps, Steve Mandanda ronge son frein. Ces dernières semaines, le champion du monde 2018 n’a disputé que deux matchs -contre Metz en Ligue 1 et face au Lokomotiv Moscou en Europa League-, trop peu pour satisfaire pleinement El Fenomeno. C’est ainsi que selon le Quotidien du Sport, Saint-Etienne songerait à récupérer Steve Mandanda pour aider le club forézien dans son opération maintien.

📊L’OM a encaissé 14 buts après 17 journées cette saison, (10 clean sheets). Sa meilleure performance en Ligue 1 à ce stade de la saison depuis 1998/99, avec 13 buts encaissés. (@PSSportsFR)

En bonus, la heat map des ballons touchés par Pau Lopez ce soir 😅 (@OptaJean) #TeamOM pic.twitter.com/oQPmSB6vmN — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) December 12, 2021

Une bonne idée pour Le Phocéen, qui estime que Steve Mandanda aurait tout à gagner en rejoignant à la surprise générale l’ASSE. « On ne sait pas si cette rumeur est fondée et si l'opération est réalisable, mais voir Steve aider ce club historique à sauver sa peau est loin d'être une mauvaise idée et ajouterait un joli fait d'armes à sa prestigieuse carrière » note le média marseillais. « Dans le même ordre d'idées, d'autres clubs de L1 vont entamer une opération sauvetage, ou tenter de décrocher une qualification européenne et Steve aurait sans doute sa place dans toutes ces équipes » argumente pour conclure le site pro-OM. Reste que Mandanda, qui a quitté Marseille pour Crystal Palace avant de revenir en courant un an plus tard, n’a peut-être pas l’envie de découvrir un autre club français à son âge. Les cartes sont entre ses mains car de toute évidence, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne s’opposeront pas à son départ s’il exprimait le besoin de partir au mercato hivernal afin de retrouver un temps de jeu plus conforme à son statut…