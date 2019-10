OM : Mandanda redevient cador, il avait misé sa paie

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Suite à un dernier exercice très compliqué, Steve Mandanda est de retour au premier plan du côté de l’Olympique de Marseille.

Plus assez fort physiquement, fragile mentalement… La saison passée, Steve Mandanda a essuyé toutes les critiques. Mais à 34 ans, le champion du monde a décidé de reprendre sa fin de carrière en main. Par conséquent, il est parti faire une cure à Merano avant la préparation estivale. Revenu au sein du club phocéen plus affûté que jamais, le portier a retrouvé son meilleur niveau. Décisif dans de nombreux matchs depuis le début de la saison, Mandanda a offert plusieurs points à son équipe. Un come-back qui n’étonne pas Nicolas Dehon, coach de l’international français de 2010 à 2012.

« Le retour de Mandanda me fait plaisir, parce que ça conforte ce que j'avais dit la saison dernière, quand il était attaqué un peu par tout le monde. Beaucoup de gens disaient qu'il fallait qu'il prenne sa retraite, et je n'étais pas d'accord. J'étais sûr de lui, je le connais très bien. Je savais que mentalement il avait la capacité à rebondir. C'est ce qu'il fait. Je suis content et il le mérite. L’équipe de France ? Il reprend sa place. Même s'il ne joue pas, il a une place importante dans ce groupe France, car il a une expérience avec tout ce qu'il a connu. Le fait de jouer à Marseille aussi peut lui servir à apporter aux jeunes joueurs de l'équipe de France du positif », a expliqué, sur Le Phocéen, l’actuel entraîneur des gardiens d'Amiens, qui sait que Mandanda va mériter son retour au top, sachant qu’il sera prochainement titulaire avec les Bleus contre l’Islande et la Turquie en l'absence de Lloris.