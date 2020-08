OM : Mandanda, Thauvin et Amavi prolongés ? C'est chaud !

Dans : OM.

L'OM pourrait rapidement avoir de bonnes nouvelles à annoncer à ses supporters, puisque plusieurs prolongations se discutent actuellement, et non des moindres.

Avant le mercato, les choses semblaient relativement claires du côté de l’Olympique de Marseille, il fallait vendre pour espérer éventuellement recruter, sachant que l’OM était sous le contrôle de l’UEFA. Mais après la décision de Dimitri Payet de s’engager sur le long terme dans un deal gagnant-gagnant avec le club phocéen, en étalant sa rémunération, d’autres joueurs de l’effectif d’André Villas-Boas pourraient rapidement décider eux-aussi de prolonger avec le club phocéen. Ainsi, ce mercredi, la chaîne Téléfoot affirme que Steve Mandanda, dans la dernière année de son contrat avec Marseille, est proche d’un accord avec Jacques-Henri Eyraud. « Accord OM / Steve Mandanda en cours de finalisation pour la prolongation du champion du monde », annonce Saber Desfarges, souvent très bien informé sur l’Olympique de Marseille.

De son côté, RMC annonce que les négociations vont débuter concernant Florian Thauvin et Jordan Amavi, deux joueurs pourtant cités comme étant possiblement vendus lors de ce mercato estival 2020. « Les discussions vont être menées pour des prolongations de contrat. Cela concerne notamment Jordan Amavi et Florian Thauvin, qui seront libres à l'été 2021. Les premiers échanges ont commencé », annonce le média sportif. Si JHE obtenait la signature de ces deux derniers joueurs, nul doute que cela pourrait permettre de décrocher ce que Frank McCourt réclame avant tout, à savoir qu'André Villas-Boas accepte lui aussi de rester plus longtemps à l'Olympique de Marseille. Pour rappel, l'entraîneur portugais de l'OM est lié jusqu'en juin 2021 avec le club phocéen.