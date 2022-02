OM : Mandanda ou Lopez, tout est relancé !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire au Vélodrome contre Qarabag la semaine dernière, Steve Mandanda a livré une prestation brillante.

Titulaire et capitaine, Steve Mandanda était comme à la belle époque dans les buts de l’Olympique de Marseille contre Qarabag la semaine dernière. Il s’agissait, malheureusement pour le gardien de 36 ans, d’une petite parenthèse pour lui, doublure de Pau Lopez cette saison. Néanmoins, l’entraîneur olympien Jorge Sampaoli semble faire confiance à Steve Mandanda en Europa Conférence League. Cela va permettre au champion du monde 2018 d’enchainer une deuxième titularisation en une semaine ce jeudi à 18h45 lors du déplacement à Qarabag dans le cadre du match retour. Et si Steve Mandanda brillait une seconde fois, Jorge Sampaoli pourrait avoir quelques doutes quant à l’identité de son titulaire en championnat, à l’heure où Pau Lopez est moins décisif depuis quelques semaines.

Mandanda - Lopez, un début de doute pour Sampaoli ?

Le match incroyable de Monsieur Steve Mandanda | @OM_Officiel vs Qarabag | RT&Follow pour le soutien les amis #OMQFK #OMQarabag pic.twitter.com/3RHMqrcVpS — Youssiño 🎥  (@Youssino_) February 17, 2022

« Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est ce sentiment que le recordman des matches joués avec l'OM (601) bouge encore, et plutôt bien. On a pu le constater jeudi dernier lors de la victoire de l'OM face à Qarabag (3-1), là où on pensait pourtant voir un Mandanda spectateur depuis sa surface d'un match à sens unique » analyse Le Phocéen dans un édito publié ce mercredi à la veille du match de Marseille à Qarabag avant de poursuivre. « Si l'OM possède une avance confortable en vue du match retour, c'est en grande partie grâce lui. Un Mandanda plus que décisif face à Qarabag, comme il l'a tant souvent été durant son long règne. Alors, ce match relance-t-il la concurrence avec Pau Lopez ? On n'ira pas jusque-là, d'autant que l'Espagnol n'est pas très loin du sans-faute depuis sa prise de pouvoir. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Jorge Sampaoli a reconnu que la question méritait d'être posée ». C’est déjà un bon début pour Steve Mandanda, qui tentera d’être brillant une seconde fois de suite afin d’instaurer un début de doute dans l’esprit de son entraîneur…