OM : Mandanda n'est plus le Fenomeno, Zubizarreta s'active en vue du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La saison des tauliers de l'Olympique de Marseille n'est pas un long fleuve tranquille, et notamment pour Steve Mandanda.

Plus que jamais, Steve Mandanda commence à faire le poids de son âge durant cet exercice 2018-2019. Élu meilleur gardien de Ligue 1 l'été dernier, le portier de 33 ans n'ajoutera pas un sixième Trophée UNFP à son palmarès. À l'image de son équipe, le champion du monde vit une saison compliquée. Plus aussi décisif qu'auparavant, l'international français a même fait quelques boulettes en 2018. S'il a relevé la tête ces dernières semaines, Mandanda semble être sur la fin de sa carrière. Autant dire que la direction olympienne pense déjà à sa succession, comme l'avoue RMC Sport.

« Au sein du club, les dirigeants marseillais ne le crient pas haut et fort, mais ils préparent l’avenir à ce poste si délicat. Pour la saison prochaine, le directeur sportif Andoni Zubizarreta ne recherche plus une doublure, mais ce qui pourrait s’apparenter à un n°1 bis. Pour mettre un peu plus d’émulation au poste de gardien et piquer voire booster le gardien de l’OM. Steve Mandanda le sait. À peine piqué par cette perspective d’être mis en concurrence, Mandanda affirme en privé ne pas avoir peur de voir débarquer un autre gardien désireux de lui chiper sa place », explique la radio. Pas étonnant donc de voir que les noms d'Édouard Mendy (Reims) et de Benjamin Lecomte (MHSC) circulent du côté du Vélodrome...