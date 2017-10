OM : Mandanda « n'a pas vu un grand PSG », mais un Cavani chanceux

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Steve Mandanda, gardien de l'OM, après le nul contre le PSG (2-2) : « C'est une déception. On pensait l'avoir. On avait fait ce qu'il fallait du début à la fin. On a fait les efforts ensemble. Il y a ce coup franc cruel à la dernière minute qui nous tue. Quand on voit la physionomie de ce match, c'est la déception qui domine même si avant le match, on aurait peu-etre signé pour un nul. Je ne vois pas le ballon que quand il sort du mur. Cavani a aussi de la réussite et de la chance parce qu'il faire barre rentrante. Il faut être content et fier de la performance. Nos supporters ont été présents du début à la fin. On aurait voulu un meilleur résultat. Il faut se servir de ce match. On a montré qu'on pouvait être solidaire. On n'a pas vu un grand PSG, mais on a fait le maximum pour que ce ne soit pas un grand Paris », a-t-il déclaré sur Canal+.