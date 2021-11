OM : Mandanda au placard, Valbuena brutalise Sampaoli

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Si Steve Mandanda a retrouvé sa place de titulaire lors du dernier match contre Metz, Pau Lopez a beaucoup plus joué depuis le début de saison. Mathieu Valbuena a pointé du doigt la gestion de Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli ne fait pas de différences entre les gardiens de but et les joueurs de champ. L'élément le plus en forme doit jouer. Steve Mandanda avait disputé les trois premiers matchs de la saison, encaissant cinq buts. Après la première trêve internationale de la saison, Pau Lopez avait ensuite été titularisé à Monaco. Le portier espagnol ne lâchera plus sa place pour les 12 matchs suivants. Steve Mandanda n’avait plus eu sa chance jusqu’à la réception de Metz le 7 novembre dernier, soit près de deux mois et demi après son dernier match. Mathieu Valbuena, qui a joué sept ans avec le gardien français à l’OM, et aussi en sélection, n’a pas aimé cette mise à l’écart assez brutale. Il l’a fait savoir dans l’édition du jour de La Provence.

« Il ne mérite pas de se retrouver mis à l'écart »

« C'est vrai que j'ai été très affecté par la situation de Steve. Il a marqué l'histoire de ce club. C'est celui qui a joué le plus grand nombre de matchs. Il a pratiquement tout gagné. Il ne mérite pas de se retrouver mis à l'écart. Qu'on prépare le futur, pas de problème. Qu'on puisse le mettre en concurrence, pas de problème. Mais que ce soit fait comme ça d'un coup, par rapport à tout ce qu'il a apporté au club, à son professionnalisme, je n'ai pas trouvé ça cool. Sampaoli dit dans la presse qu'il y a une concurrence. On verra s'il y en a une vraie », a estimé le joueur de l’Olympiakos, qui supportera l’OM plutôt que l’OL ce soir à l’occasion de l’Olympico. Il espère voir Steve Mandanda dans les cages au Groupama Stadium, même si Pau Lopez part sans doute avec une longueur d’avance.