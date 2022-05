OM : Mandanda à Nice, tout s’accélère

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire en fin de saison, Steve Mandanda a passé un long moment de la saison sur le banc, Jorge Sampaoli lui ayant préféré Pau Lopez.

Cet été, l’Olympique de Marseille devra bien gérer l’avenir de ses gardiens de but. Prêté avec option d’achat automatique par la Roma, Pau Lopez est définitivement un joueur de l’OM. De son côté, Steve Mandanda a encore deux ans de contrat à Marseille. La situation n’est cependant pas simple pour Pablo Longoria dans la mesure où l’international français, capitaine de l’OM dès lors qu’il est titulaire, a fait savoir qu’il n’était pas enclin à se lancer dans une nouvelle saison avec si peu de temps de jeu. Steve Mandanda a perdu sa place en Equipe de France à cause de son long passage sur le banc et a quasiment dit adieu à la Coupe du monde au Qatar, ce que le principal intéressé a bien du mal à digérer.

Mandanda priorité de Christophe Galtier à Nice

Un départ lors du prochain mercato est dès lors envisageable. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en dépit de son âge, Steve Mandanda devrait être très courtisé. En Ligue 1, plusieurs équipes du haut de classement sont intéressés. Un timide intérêt du Stade Rennais a été évoqué, Alfred Gomis n’ayant pas donné satisfaction cette saison. Mais le principal courtisan de Steve Mandanda en France se nomme l’OGC Nice, qui prépare la succession de Walter Benitez. L’entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, apprécie beaucoup les qualités et le leadership de Steve Mandanda, et pourrait en faire une priorité. C’est même la tendance des dernières heures selon Todo Fichajes, qui croit savoir que le champion du monde 2018 est ciblé avec de plus en plus d’insistance par Nice, qui disputera l’Europa Conférence League la saison prochaine. De son côté, Steve Mandanda attend un rendez-vous avec Jorge Sampaoli afin de savoir à quelle sauce il sera mangé la saison prochaine avant de se positionner de manière définitive sur son avenir.