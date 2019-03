OM : Mancini parle de Balotelli au passé, son successeur est déjà là

Dans : OM, Foot Mondial.

Muet en première partie de saison à Nice, Mario Balotelli (28 ans) s’est totalement relancé depuis son départ cet hiver.

Sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’attaquant a déjà inscrit cinq buts en Ligue 1, sans compter ses efforts évidents au niveau de l’implication. Il faut dire que l’ancien joueur de Liverpool a tout intérêt à cartonner d’ici la fin de l’exercice. De bonnes performances lui permettraient de négocier le meilleur contrat possible. Mais aussi de retrouver la sélection italienne où le jeune Moise Kean (19 ans, Juventus Turin) l’a éclipsé aux yeux de Roberto Mancini.

« Mario n'a pas encore une condition optimale, même s'il tient une bonne moyenne avec l'OM, a commenté le sélectionneur transalpin, dans des propos relayés par L’Equipe. A l'âge de Kean, il jouait déjà en Série A, marquait des buts et gagnait des titres. Espérons que Moise démarre aussi bien et poursuive sur la même lancée. Mario a fait une bonne carrière mais il pouvait faire beaucoup plus. » A croire que l'Italie n'a d'yeux que pour le « nouveau Balotelli », et tant pis pour le Marseillais.