OM : Malinovskyi transparent, le premier coup de pression

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La patience est encore de mise pour Ruslan Malinovskyi à Marseille, mais ses premiers matchs à l'OM sont décevants. Face à Nantes, il n'a pas été loupé par la presse.

Première recrue de l’hiver à l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi était arrivé avec la flatteuse réputation de pouvoir dynamiter le Vélodrome avec sa grosse frappe et son jeu tout en justesse technique. Pour le moment, l’Ukrainien ne répond clairement pas aux attentes, lui qui manque de rythme après une fin de parcours compliquée du côté de l’Atalanta Bergame. Une recrue à 10 millions d'euros qui laisse tout le monde sur sa faim. Si les supporters ne vont pas l’enfoncer malgré ces premiers pas hésitants, sa sortie avant même l’heure de jeu montre aussi qu’Igor Tudor ne lui fera pas éternellement confiance s’il ne répond pas présent. Pour le moment, Malinovskyi est hors du coup et il a clairement déçu. La Provence et L’Equipe lui ont donné la note de 4/10 après sa performance à Nantes, et le quotidien régional l’a même mis dans la déception du match complet réalisé par l’OM en Loire-Atlantique.

Beaucoup de mauvais choix, un réveil face au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi_18)

« Il a surtout enchainé les pertes de balles et les mauvais choix (…). Il lui faut encore du temps pour se mettre au diapason de ses partenaires », fait notamment savoir La Provence, pour qui cela fait tout de même trois titularisations pour l’Ukrainien, et un nombre assez incroyable de ballons perdus sur des passes loin d’être risquées. Pas de quoi décourager les supporters, qui estiment qu’il lui faut encore un temps d’adaptation, même si ce n’est pas forcément le point fort du football moderne de laisser les joueurs prendre la mesure de l’équipe pendant plusieurs semaines. La preuve, les premiers fans à lui demander de se réveiller l’ont interpellé sur les réseaux sociaux. « Malinovskyi décidément c’est toujours pas terrible. Encore 1 jaune, beaucoup de déchet technique. Faut qu’il élève le level la », « c’est quand le premier bon match de Malinovskyi ? », ont lancé quelques supporters de l’OM qui veulent titiller le joueur ukrainien alors que le calendrier va s’accélérer avec notamment la Coupe de France qui arrive face au PSG dans une semaine.