OM : Malinovskyi forfait de dernière minute contre l'AJA

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire à Lyon la semaine dernière, Ruslan Malinovskyi n’est pas sur la feuille de match ce dimanche face à l’AJ Auxerre.

Remplacé par Vitinha dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille contre l’AJ Auxerre, Ruslan Malinovskyi ne sera pas non plus sur le banc des remplaçants. Décevant à Lyon la semaine dernière, l’international ukrainien a été victime d’un coup à la cheville à l’entraînement et a été préservé par Igor Tudor. « Rien de grave » selon le staff médical de l’OM, qui ne veut simplement prendre aucun risque avec le joueur transféré en provenance de l’Atalanta Bergame l’hiver dernier. Le banc marseillais sera donc composé de Simon, Blanco, Bailly, Balerdi, Nuno Tavares, Matteo Guendouzi et Elmaz contre Auxerre puisque Harit est toujours forfait de longue date.