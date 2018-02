OM : Mais qui est ce défenseur ciblé par la Lazio qui rêve de l’OM ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Avec le départ probable de Rolando, l’Olympique de Marseille va se mettre en quête d’un défenseur central l’été prochain.

Les recruteurs olympiens font déjà leur liste, et comme souvent, ce sera la course à la bonne affaire, la perle rare qui pourrait renforcer l’équipe sans forcément avoir à miser trop gros. Et si l’heureux élu se nommait Samuel Gigot ? Ce défenseur central évolue actuellement à La Gantoise, et ses performances ainsi que sa régularité éveillent l’intérêt de plusieurs clubs. Dernièrement, la Lazio Rome s’est placé en vue de son recrutement en fin de saison.

Mais de son côté, le défenseur français né à Avignon, ne rêve que de porter le maillot de l’OM, lui qui a déjà évolué en Ligue 2, du côté d’Arles-Avignon, avant de filer en Belgique. « J'habite dans le sud, c'est vrai que jouer à l'OM, ce serait un rêve aussi », avait ainsi confié Samuel Gigot avant de quitter la France. Son retour pourrait en tout cas être rapidement à l’étude, puisqu’il serait disponible pour la somme de 4 ME, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec La Gantoise. Autant dire que la Lazio Rome ne devrait pas être bien longtemps seule sur le coup au mois de juin.