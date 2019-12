Dans : OM.

L’Olympique de Marseille marche sur l’eau en ce moment, et cela surprend tout le monde en Ligue 1 comme dans la cité phocéenne.

Si l’effectif à la disposition d’André Villas-Boas est bien évidemment de meilleure qualité que celui de nombreux clubs de Ligue 1, la dynamique n’était clairement pas bonne au début de la saison. Après avoir manqué l’Europe, l’OM n’avait plus un sou ou presque pour recruter, se contentant de trois arrivées qui ont toutefois fait leur preuve. De quoi relancer une formation provençale qui enchaine les victoires désormais, et se retrouve bien calé dans la place de dauphin du PSG. Résultat, les critiques s’estompent sur la gestion du club par les dirigeants. Même si beaucoup de mérite revient à André Villas-Boas, les cris et banderole « Direction Démission » ne fleurissent plus au Vélodrome, comme le note La Provence.

« Alors que la France est vent debout contre le pouvoir en place, à Marseille les contestataires des virages ont, eux, délaissé leurs revendications. Les oreilles de Jacques-Henri Eyraud ne bourdonnent plus et cela fait belle lurette que les slogans "Direction démission" ont déserté les travées des stades où se produit l’OM, au Vélodrome comme à l’extérieur. Une accalmie longue d’un peu plus d’un mois due en grande partie à un pacificateur venu du Portugal nommé André Villas-Boas », a expliqué le quotidien provençal, pas loin d’envoyer l’entraineur portugais négocier pour calmer les grèves et les manifestations dans toute la France.