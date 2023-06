OM ‍: Madrid est bluffé, Kondogbia va fermer des bouches

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, Geoffrey Kondogbia suscite déjà quelques doutes. En cause, son salaire imposant et son faible temps de jeu à l’Atlético Madrid, où le milieu de terrain a pourtant brillé.

Après deux semaines de mercato, les premiers choix de l'Olympique de Marseille ne provoquent pas un énorme engouement. La nomination de l’entraîneur Marcelino ne fait pas l’unanimité, pas plus que l’arrivée en bonne voie de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de l’Atlético Madrid devrait faire l’objet d’un transfert à environ sept millions d’euros. Et profiter d’un salaire mensuel compris entre 500 et 600 000 euros. De quoi susciter quelques doutes sachant que l’international centrafricain a passé la deuxième partie de saison sur le banc.

Le journaliste Elton Mokolo a donc tenu à rassurer les sceptiques. « C'est un passage réussi à l'Atlético Madrid, a commenté le spécialiste de Winamax. J'insiste là-dessus parce que les gens vont se dire : "Kondogbia est arrivé à Marseille, ça veut dire qu'il a flopé à l'Atlético". Non ! Saison 2020-2021, il est vainqueur de la Liga. Saison 2021-2022, même si l'Atlético ne remporte pas de titre, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de l'Atlético avec des exhibitions face à Manchester United au Metropolitano, face à Manchester City au match retour. Je vous invite à revoir le match, il est extraordinaire ! »

« Cette saison, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est deux saisons en une, c'est l'un des joueurs les plus utilisés sur la première partie de saison, a rappelé le journaliste. A partir du moment où Simeone est revenu notamment sur sa formule 2020-2021, c'est-à-dire Koke dans un rôle plus reculé, avec De Paul qui est revenu de la Coupe du monde avec énormément de motivation et un meilleur niveau de performance, avec le retour à un très haut niveau d'Antoine Griezmann, ça a sanctionné Kondogbia. »

Pourquoi Simeone le laisse filer

« Quand tu regardes la tonalité des commentaires, notamment les journalistes qui suivent l'Atlético, ils sont unanimes : "Kondogbia, respect pour ce que tu as fait à l'Atlético". Ce n'est pas comme s'ils disaient qu'il devait partir, a ajouté Elton Mokolo. Kondogbia a un passage réussi à l'Atlético. Mais parce qu'il est à un an de la fin de son contrat, et que ce n'est pas une solution numéro 1 pour Simeone, la solution la plus évidente était un départ. (...) On sait très bien que le football sous Simeone est très énergivore et qu'il y a un renouvellement permanent. C'est en ce sens que Kondogbia est invité à partir. » Une belle affaire à saisir pour l'Olympique de Marseille.