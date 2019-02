OM : MacHardy veut dégager ce « clown » qui fait honte à l’OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans une interview accordée au Canal Football Club dimanche soir, Adil Rami avouait publiquement qu’il avait fait un « burn-out » à la suite du succès des Bleus au Mondial 2018. Très franc (comme souvent), le défenseur marseillais expliquait par ailleurs que sa blessure était un mal pour un bien, et que cela lui avait permis de recharger les batteries. Des déclarations qui ne passent pas auprès de tous les supporters olympiens. Consultant pour RMC Sport et supporter assumé de l’Olympique de Marseille, Jonathan MacHardy a par exemple été très loin, demandant le départ de celui qu’il considère comme un « clown ».

« Adil Rami doit être sanctionné financièrement de ses déclarations et de son comportement indigent. Le mec est populaire parce qu’il a fait 3 blagues cet été mais sérieusement c’est plus possible. Pour que l'OM franchisse un pallier faut se séparer des clowns » a-t-il lâché avant d’évoquer la seconde partie de saison de Rami. « Après si l'équité sportive est respectée, sa place est loin sur le banc. Sa saison dernière a été surcotée, sa place en EDF du fait de son pied droit mais il doit au mieux être un remplaçant (ça tombe bien il sait faire). Kamara Caleta. Point barre ». Une prise de position qui a le mérite d’être claire et limpide…