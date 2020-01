OM : Luiz Gustavo règle ses comptes avec Rudi Garcia

Dans : OM.

Alors que l’Olympique de Marseille est en train de réaliser une très belle saison 2019-2020, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, plus personne ne regrette Luiz Gustavo.

Pourtant, le départ du milieu de terrain avait été vécu comme un déchirement durant l’été 2019. Parti pour signer un gros contrat à Fenerbahçe, après deux saisons pleines au sein du club phocéen, le joueur de 32 ans avait laissé un vide. Mais son trou a rapidement été comblé par Valentin Rongier du côté de l'OM. Arrivé de Nantes en tant que joker en septembre dernier, le Français a rapidement fait oublier l’ancien du Bayern. Malgré tout, Luiz Gustavo restera à tout jamais dans les coeurs marseillais. Et réciproquement, l’Auriverde gardera aussi les Marseillais dans son coeur, sauf Rudi Garcia.

« J'y étais pour 20 ou 30 ans »

« La première fois que je suis entré sur le terrain au Vélodrome, il s'est passé quelque chose de spécial. Le club a tellement de potentiel avec la ville, les gens, c'est incroyable. J'ai tout donné pour ce club, et Marseille est un club qui, quand tu donnes tout pour lui, fatigue aussi beaucoup aussi, mentalement. J'étais arrivé au point où cette fatigue m'a amené à ce choix, de recommencer un nouveau projet. À l’OM, le projet initial a amené une première belle saison. On a raté la deuxième année. C'est celle-ci qui m'a fait beaucoup de mal. Pour moi, quand je suis arrivé à l'OM, si le club continuait à progresser, j'y étais pour 20 ou 30 ans. Mon repositionnement en défense centrale ? Si tu as besoin d'un défenseur central, tu achètes un défenseur central. Tu ne prends pas un milieu pour le faire. Je peux faire cet effort, mais ce n'est pas mon poste. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont de notre faute. Dans une situation difficile, on entend toujours l'excuse : 'Ce n'est pas moi, c'est le coach'. Mais je ne suis pas comme ça », a expliqué, sur Canal+, Luiz Gustavo, qui affiche donc quelques regrets sur la gestion de son cas par Rudi Garcia, qui ne cessait de le mettre en défense centrale alors que ce n'est pas son poste.