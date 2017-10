OM : Luiz Gustavo, les Marseillais chantent tous le même refrain

Dans : OM, Ligue 1.

Ce Brésilien arrivé cet été fait l’unanimité dans sa nouvelle équipe. Cette fois, on ne parle pas du Parisien Neymar, mais plutôt de Luiz Gustavo (30 ans).

Critiqué pour son mercato estival, l’Olympique de Marseille est au moins tombé sur une excellente pioche avec le milieu défensif. Son abattage et son impact physique le rendent déjà indispensable. Même les attaquants marseillais ne peuvent plus se passer du joueur passé par le Bayern Munich.

« C'est le patron du milieu, un joueur très physique, a encensé Lucas Ocampos dans La Provence. Avec lui, on est tranquille dans l'entrejeu, il se bat sur chaque ballon comme si c'était le dernier. Il a les idées très claires, le football allemand l'a beaucoup changé, c'est une personne très correcte, humble qui travaille toujours à 100% et qui montre qu'il peut laisser sa vie pour ses équipiers. » Mais le mieux placé pour parler de Luiz Gustavo, c’est sûrement André-Frank Zambo Anguissa, son complice au milieu.

« Du plaisir, même dans la souffrance »

« Quand tu joues avec un tel joueur, tu ne prends que du plaisir, même dans la souffrance, a confié le solide Camerounais au quotidien régional. Il te facilite la tâche, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça a été plus difficile pour nous contre Nice (victoire 2-4) quand il est sorti. C’est un mec qu’on a envie d’avoir à ses côtés, car on progresse. » On comprend mieux pourquoi l’OM s’est déplacé pour défendre Luiz Gustavo face à la commission de discipline de la LFP.