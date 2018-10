OM : Luiz Gustavo dévoile ses secrets au PSG pour briller en Europe

Dans : OM, PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Vainqueur de la Ligue des Champions en 2013, Luiz Gustavo est certainement le joueur de l’Olympique de Marseille le mieux placé pour conseiller le Paris Saint-Germain, qui peine tant à briller sur la scène européenne. Interrogé par L’Equipe, l’international brésilien a notamment dévoilé les secrets de la victoire du Bayern Munich il y a 5 ans pour aider le club de la capitale. On le comprend bien dans les déclarations du vice-capitaine de l’OM, si tout le monde ne tire pas dans le même sens, il n’y a absolument aucune chance que le PSG se fasse un nom en Europe, et remporte un jour cette compétition si prestigieuse.

« C’est une très bonne équipe, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à chaque instant. Pour gagner la Ligue des Champions, il ne faut pas juste une bonne équipe. Au Bayern, on était parfois énervés quand on allait sur le banc, on ne comprenait pas le choix du coach, mais on le respectait, car on connaissait la force de celui qui était sur le terrain à notre place. Le plus difficile est de trouver cette alchimie. Il y avait beaucoup d’ego dans le vestiaire, mais on était trop proches les uns des autres pour ne penser qu’à notre petit cas personnel. Tu ne trouves pas ça tout le temps. Un groupe où le respect passe avant tout, cela provoque comme une explosion, c’est jouissif, incroyable, tu profites après. Paris a la qualité, l’ambition, il lui faut trouver ça pour que ça passe. On ne peut pas prévoir quand. C’est comme une formule magique que tu dois découvrir » a expliqué Luiz Gustavo. Reste à savoir si les joueurs parisiens suivront les conseils du milieu défensif marseillais, et si cela portera ses fruits…