OM : Luiz Gustavo de retour, son agent intervient

Dans : OM.

Ce mardi, la presse turque s’emballe autour d’un possible retour de Luiz Gustavo à l’OM pour environ 3 ME.

A en croire les informations de CNN, les dirigeants marseillais aimeraient faire revenir Luiz Gustavo, qui a porté les couleurs de l’OM pendant deux ans. Le Brésilien a laissé un excellent souvenir sur la Canebière, où son état d’esprit était autant apprécié que ses qualités de footballeur. Cela étant, la piste d’un come-back de Luiz Gustavo n’est pas à l’ordre du jour selon son agent, Roger Wittmann. Interrogé par Le Phocéen, le représentant du milieu de terrain de Fenerbahçe a fait savoir qu’il n’avait eu aucun contact avec Pablo Longoria au sujet de Luiz Gustavo. Il ne ferme en revanche pas la porte aux discussions, dans le cas où Marseille serait réellement intéressé.

« Déjà, je ne souhaite pas commenter une rumeur, même si je comprends que cela intéresse les fans et les journalistes. Je sais que Luiz a laissé un grand souvenir à Marseille et que les supporters l'aimaient beaucoup, mais on ne peut pas parler de quelque chose qui ne repose que sur des rumeurs. Le jour où Marseille m'appellera pour Luiz, ce sera différent, mais là, ce n'est pas la peine d'en parler » a lancé l’agent de Luiz Gustavo, dont la venue à Marseille avait été pilotée par Andoni Zubizarreta à l’époque. Recruté pour moins de 10 ME, l’ancien milieu défensif du Bayern Munich avait rapidement conquis les supporters de l’Olympique de Marseille grâce à sa grinta, sa vision de jeu et son abattage incroyable sur le terrain. Lors de sa deuxième année en Provence, ses relations avec l’entraîneur Rudi Garcia se sont néanmoins détériorées, en partie car le technicien français utilisait de plus en plus Luiz Gustavo en défense centrale. Un poste auquel le Brésilien n’aimait pas vraiment évoluer…