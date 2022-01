OM : Luis Henrique est un flop, retour à l’envoyeur ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire contre Lens samedi soir (0-2), Luis Henrique est l’un des rares joueurs de l’OM à ne pas avoir brillé dans le Nord.

Au cœur du récital collectif de l’Olympique de Marseille, un joueur n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Tandis que Payet, Ünder, Guendouzi ou encore Kamara ont brillé, l’ailier gauche Luis Henrique a encore galéré. Titulaire à la surprise générale face aux Sang et Or, l’attaquant brésilien a encore multiplié les mauvais choix et n’a pas pesé bien lourd dans le succès de l’OM contre Lens. Jugé comme très prometteur à son arrivée, lorsque Pablo Longoria était encore un simple directeur sportif à Marseille, Luis Henrique peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli et même d’André Villas-Boas auparavant. Le bonheur sera peut-être dans le prêt pour Luis Henrique, qui pourrait rentrer au pays puisqu'il a fait l’objet de discussions entre l’OM et Sao Paulo au cours des dernières heures.

Luis Henrique ne s'impose pas à l'OM

Bakambu a montré l’exemple à Luis Henrique.



Jeu en une touche avec Guendouzi, appel vertical en direction du but, frappe en première intention.



Très belle première action sous le maillot marseillais de Bakambu ! — Glophar (@Glophar) January 22, 2022

Interrogé par le média Torcederos, le directeur sportif du club brésilien Carlos Belmonte a confirmé des contacts avec l’Olympique de Marseille pour obtenir le renfort de Luis Henrique. Mais à moins d’une grosse surprise, il ne devrait pas y avoir de départ au mois de janvier pour l’ancien attaquant de Botafogo. « Nous avons essayé Luis Henrique, qui est à l'Olympique de Marseille. Nous avons beaucoup parlé et nous avons eu de très bonnes relations là-bas, mais Marseille a été interdit de recrutement par la FIFA en raison du fair-play financier. Ils ne nous libéreront pas un joueur s'ils n'ont aucune possibilité d'en recruter un autre » a prévenu le directeur sportif de Sao Paulo, pour qui l’OM ne serait pas contre l’idée de prêter Luis Henrique sans option d’achat… à condition que le club phocéen ne soit pas interdit de recrutement l’été prochain. En attendant la réponse du Tribunal Arbitral du Sport, auprès duquel l’OM a fait l’appel, la suspension de Marseille est effective. Pablo Longoria ne peut donc pas prendre le risque de déplumer son effectif pour le moment…