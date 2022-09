OM-LOSC : Le coup de sang d'Igor Tudor pour Balerdi

Dans : OM.

Début de match agité pour l'OM face au LOSC. Rapidement menée et bousculée par les Lillois, l'équipe marseillaise a subi un changement tactique d'Igor Tudor dont la principale victime fut Leonardo Balerdi.

Mené 1-0 et mis en difficulté par les remuants attaquants lillois, l'OM a peiné dans son entame de match. Une fragilité défensive qui a obligé Igor Tudor à procéder à des changements rapides. Alors que les Olympiens venaient de revenir au score, l'entraîneur croate a quand même changé son dispositif tactique. Leonardo Balerdi a cédé sa place à Nuno Tavares à la 28e minute. Une décision pas facile à accepter pour l'Argentin mais ce n'est rien en comparaison de la réaction du stade Vélodrome.

Igor Tudor défend Balerdi face au public marseillais

En sortant Balerdi après 25mn, Igor Tudor prouve encore une fois qu’il ne fera aucun sentiment à l’OM.

Les supporters marseillais ont sifflé le défenseur central à sa sortie du terrain. Une réaction qui semblait viser directement le joueur, pas auteur d'un début de match très intéressant. Igor Tudor s'est insurgé de cette réaction et s'est retourné vers les tribunes pour montrer son mécontentement et appeler au calme. Il a ensuite applaudi son propre joueur pour lui montrer son soutien. Un changement rendu indispensable pour repositionner Kolasinac en défense centrale d'autant plus que Balerdi avait déjà été averti. Il n'était donc nullement question de mettre en difficulté Leonardo Balerdi pour Igor Tudor, lequel a encore du composer avec la chaleur du Vélodrome néanmoins.