OM : Lopez plus fort que Verratti, un Marseillais a perdu la tête

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Sans plusieurs cadres laissés sur le banc, l’Olympique de Marseille s’est totalement relancé dans la course au podium de Ligue 1.

Fidèle à sa nouvelle philosophie, Rudi Garcia fait confiance aux mêmes hommes. Mais face au Paris Saint-Germain dimanche soir, l’entraîneur olympien osera-t-il conserver sa paire joueuse composée de Morgan Sanson et Maxime Lopez ? De son côté, Marcel Dib n’y verrait aucun inconvénient tant il apprécie les qualités du minot. L’ancien Marseillais s’emballe et va même jusqu’à lui prédire une trajectoire plus impressionnante que celle du Parisien Marco Verratti.

« Face à Nice, Lopez n'a pratiquement pas perdu un ballon. Techniquement il était au-dessus et physiquement aussi. Avant, il faisait trop de passes latérales. Là, il joue vraiment en profondeur. S'il continue comme ça, je pense qu'il peut dépasser un jour Verratti, a osé le natif de la cité phocéenne, contacté par 20 Minutes. Verratti est un joueur incroyable, qui peut jouer dans n'importe quel club européen. Mais il se disperse, il ne se met pas assez la pression ! » L’international Espoirs français possède une grosse marge de progression, tandis que l’Italien ne profite pas pleinement de son talent. Mais de là à les comparer…