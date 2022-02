OM : Longoria vire un fidèle d'Eyraud

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Selon RMC, l’OM s’apprête à changer de directeur administratif et financier. Pablo Longoria se sépare d’un fidèle Jacques-Henri Eyraud.

La direction sportive de l’Olympique de Marseille est stable depuis plusieurs mois avec Pablo Longoria à la présidence, David Friio dans un rôle de directeur sportif et Jorge Sampaoli aux commandes de l’équipe première. Il y a en revanche des changements à prévoir dans le secteur administratif du club phocéen à en croire les informations de RMC. Et pour cause, la radio dévoile que Pablo Longoria a pris la décision de se séparer de Baptiste Viprey, en poste depuis 2016 et qui avait été recruté à l’époque par un certain Jacques-Henri Eyraud. Ancien bras droit de « JHE », Baptiste Viprey va être remercié par Pablo Longoria, qui a choisi Stéphane Tessier pour le remplacer.

Un chouchou de Christophe Galtier à l'OM

Ancien dirigeant de Lorient, le futur directeur administratif et financier de l’Olympique de Marseille a surtout travaillé à Saint-Etienne, entre 2010 et 2015. A l’époque, Stéphane Tessier était très apprécié de Christophe Galtier, qui était alors le coach des Verts. Il se murmure notamment que le futur « DAF » de l’OM avait un rôle prépondérant dans les périodes de mercato à Saint-Etienne. « La situation financière de l’OM est compliquée mais les mouvements et transferts y restent plutôt actifs, ce qui a souvent contraint la direction financière à devoir composer et s’adapter dans l’urgence » détaille le correspondant de RMC à Marseille, Florent Germain, avant de conclure. « Bref, ce poste est stratégique aux yeux de Pablo Longoria, qui a donc souhaité, après ce mercato de janvier, une nouvelle tête au poste de directeur financier ». A ce jour, le départ de Baptiste Viprey et la nomination de Stéphane Tessier ne sont pas officielles. Mais cela est imminent et l’OM devrait briser le silence à ce sujet dans les jours à venir.