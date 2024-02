OM ‍: Longoria se fait assassiner par Stéphane Guy

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique de Marseille n'échappe désormais plus aux critiques sur la manière dont il gère le club phocéen. Stéphane Guy estime que cette fois la réalité apparaît au grand jour.

Pendant longtemps, Pablo Longoria a été considéré comme l'homme qui allait ramener l'OM vers les sommets, l'Espagnol, qui a remplacé le tant détesté Jacques-Henri Eyraud, réussissant des transferts convaincants pour le compte de Marseille. Oui, mais voilà, depuis l'été dernier, Longoria semble avoir perdu son mojo et les critiques sont de plus en plus virulentes à son encontre, sans même faire référence aux menaces de mort dont il aurait été la cible à l'automne. En pleine tempête, puisque les proches qui l'entouraient à l'Olympique de Marseille sont tous partis, le président de l'OM ne fait donc plus l'unanimité et certains le mettent directement en cause dans la situation actuelle. C'est notamment le cas de Stéphane Guy. L'ancien journaliste de Canal+ s'est montré sans pitié avec Pablo Longoria dans l'After.

Longoria roi du mercato ? Il l'accuse

🗣️ @DanielRiolo: "On est face à un Marseille qui ressemble au Marseille en crise des pires années où tu avais l'impression que n'importe qui pouvait faire un résultat au Vélodrome" pic.twitter.com/LYtV34JrA8 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 12, 2024

Pour Stéphane Guy, il ne faut pas se tromper de cible et Pablo Longoria doit assumer sa responsabilité totale dans la dérive actuelle de l'Olympique de Marseille. Avec des mots très forts, le journaliste a démoli le président phocéen. « Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable (…) La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l’Olympique de Marseille, est-ce que l’OM sera plus riche avant qu’après ou est-ce que lui sera plus riche après qu'avant. Répondre à la question c'est savoir ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM », a lancé notre confrère, visiblement très remonté contre le président de l'Olympique de Marseille et sa gestion du mercato.