L’OM à fond derrière Nkunku et Leipzig

Par Eric Bethsy

Bien parti pour terminer la saison sur le podium de Ligue 1, l’Olympique de Marseille sait que la troisième place risque de l’envoyer vers les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Alors afin d’être sûr d’atteindre la phase de poules, les Marseillais ont tout intérêt à soutenir le RB Leipzig.

Ça sent bon pour l’Olympique de Marseille. A sept journées de la fin du championnat, le club phocéen occupe la deuxième place de Ligue 1 avec trois de plus que le Stade Rennais, et surtout sept longueurs d’avance sur le quatrième Strasbourg. A moins d’une chute inattendue, le pensionnaire du Vélodrome a de grandes chances de terminer sur le podium. Le statut de dauphin du Paris Saint-Germain assurerait un accès direct à la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Mais au cas où les Marseillais finissaient en troisième position, un scénario envisageable puisque le Stade Rennais connaît aussi une excellente dynamique, un passage périlleux par deux tours préliminaires serait nécessaire pour atteindre les poules… Sauf si le vainqueur de l’Europa League était également qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat. Dans ce cas, l’UEFA accorde le billet au troisième du cinquième championnat européen, à savoir la Ligue 1. L’Olympique de Marseille a sûrement jeté un œil au dernier carré, et constaté qu’un seul des quatre demi-finalistes était en mesure de lui assurer le ticket tant espéré.

🚨UEFA Europa League : Le Tableau des affiches des demi-finales de l'Europa League (28/4 et 5/5) !



✅ Qui en finale le 18 Mai à Séville ? #UEL pic.twitter.com/9lt6rtXmPN — Savoir.net (@Savoir_net) April 14, 2022

Il ne s’agira pas des Rangers, le championnat écossais n’ayant aucun billet directement qualificatif pour la phase de groupes de la C1. Quant à West Ham et l’Eintracht Francfort, respectivement sixième de Premier League à six points (et un match en plus) du quatrième Tottenham, et neuvième de Bundesliga, leurs chances de se qualifier en championnat sont très minces. Il ne reste plus que le RB Leipzig, quatrième de la ligue allemande avec trois longueurs d’avance sur Fribourg. Du coup, Marseillais et Rennais vont forcément soutenir l’équipe de l’ancien Parisien Christopher Nkunku.