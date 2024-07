OM ‍: Longoria s’est trompé, De Zerbi ne restera pas

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille a réalisé un très gros coup en parvenant à attirer Roberto De Zerbi sur son banc. En attendant le début de la saison, le cas de l’entraîneur italien est déjà débattu et un consultant RMC ne mise pas sur un projet à long-terme.

Ces derniers jours, et après plusieurs semaines de négociations, les supporters de l’Olympique de Marseille ont vu le suspense être enfin levé. Roberto De Zerbi succède à Jean-Louis Gasset sur le banc de l’équipe phocéenne. Un sacré coup pour la direction de l’OM, désireuse de rattraper les erreurs commises la saison passée qui s’est achevée par une huitième place sans saveur en Ligue 1. Marseille est d’ailleurs déjà actif sur le marché des transferts et les arrivées de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné ont été confirmées. En attendant que RDZ, qui sort d’une expérience de deux ans à Brighton, fasse ses débuts, son cas est déjà discuté par les médias et dans l’émission de l’After Foot de RMC, le consultant Florent Gautreau se dit ravi de l’arrivée du coach italien sur la Canebière mais estime qu’il ne fera pas long feu dans la cité phocéenne.

Florent Gautreau ne voit pas De Zerbi rester longtemps à l’OM

🎙️ "J'ai l'impression qu'on connait déjà la fin de l'histoire."



Le journaliste estime que la venue de Roberto De Zerbi est une très bonne nouvelle pour l’OM mais il ne croit pas encore à un projet sur le long-terme : «Même s’il dit vouloir construire un projet durable, Pablo Longoria choisit des entraîneurs qui ont eu un passé avec des expériences d’entraîneur assez courtes et des coachs explosifs au sens premier du terme, c’est aussi le cas de De Zerbi. J’ai l’impression que l’on connaît la fin de l’histoire et qu’il ne manque que la date. Longoria est un comme de coups, contrairement à ce qu’il dit, et je le préfère comme ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire croire aux gens qu’il y a un projet et que Roberto De Zerbi va rester cinq ans», a-t-il développé sur les ondes de l’antenne de radio. Depuis son intronisation en tant que président de l’Olympique de Marseille en février 2021, aucun entraîneur n’est resté plus d’une saison complète, et de nombreux coachs se sont succédés (Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso et Gasset). Au dirigeant espagnol d’inverser la tendance et de montrer qu’un nouveau cycle démarre réellement avec l’ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk.