OM : Longoria roi du mercato ? Sampaoli exige plus !

Dans : OM.

Suite au match nul de son Olympique de Marseille face à Bordeaux dimanche (2-2), Jorge Sampaoli a réclamé de nouveaux joueurs à Pablo Longoria en cette fin de mercato estival.

Le club phocéen pensait être inarrêtable sur ce début de saison. Toujours invaincu depuis la reprise en juillet dernier, l’OM avait parfaitement débuté son exercice de L1 du côté de Montpellier (3-2). Dimanche face aux Girondins, dans un Stade Vélodrome en fusion, Marseille semblait proche du doublé, après une première période de haute volée, et des buts d’Under et Payet. Sauf qu’après la pause, l’équipe de Jorge Sampaoli s’est un peu effondrée pour concéder le match nul, à 10 contre 11 suite à l’expulsion de Balerdi. Un match au goût amer, et notamment pour l’entraîneur argentin, qui sait que son groupe a laissé deux points en route… Un effectif qu’il estime encore trop court. C’est donc pour cela qu’il a remis un petit coup de pression sur Pablo Longoria à deux semaines de la fermeture du marché des transferts.

« Il nous manque des joueurs.. »

« En deuxième période, on imaginait contrôler, puis il y a eu cette première occasion un peu chanceuse pour revenir à 2-1. Il y a eu beaucoup de confusion, ils ont égalisé, on a tenté de gagner, en vain. Mais on doit apprendre de ça. Il y a des épisodes dans le match qui font qu'on peut trouver des responsabilités, mais il faut surtout retenir que quand on contrôle on se fatigue moins. On aurait aimé donner une victoire aux supporters, les voir quitter le stade heureux. Malheureusement, on n'a pas pu. Il faut rappeler qu'on a un groupe restreint et jeune, il nous manque des joueurs... Il va falloir du temps pour trouver la clé. Les joueurs ont été courageux, ont beaucoup tenté, on a manqué de précision par rapport au match à Montpellier mais c'est le football et on a payé cash les 20 premières minutes en deuxième période », a lancé, en conférence de presse, Sampaoli, qui sait que son OM a au moins besoin de recruter un latéral droit, comme Lirola, et un buteur avant la fin du mois d’août.