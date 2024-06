OM ‍: Longoria roi du mercato, il fait du bénéfice avec Ndiaye

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Iliman Ndiaye va être vendu par l'OM, et même très bien vendu par Pablo Longoria qui réalise une opération de premier plan.

Gros investissement de l’Olympique de Marseille l’été dernier sur le plan du marché des transferts, Iliman Ndiaye avait créé un véritable engouement auprès du public phocéen, séduit par l’amour de longue date de l’attaquant sénégalais pour le club olympien. Malgré cette alchimie, jamais le joueur arrivé de Sheffield United n’aura réussi à complètement s’adapter. Rarement décisif, très brouillon et souffrant dans l’impact, le Sénégalais a traversé la saison de manière décevante. Il devait au départ avoir une seconde chance pour 2024-2025 et enfin se donner les moyens d’exploser. Mais l’absence de Coupe d’Europe et des raisons familiales ont poussé Ndiaye vers un retour en Angleterre.

Dans le Top10 des ventes de l'OM

Everton va récupérer l’attaquant de l’OM, et si les dernières discussions ont été assez chaudes, puisque le club de Liverpool a tenté de négocier un prêt avec option d’achat, tout s’est très bien terminé pour Marseille affirme Foot Mercato. Pour le média spécialisé, Pablo Longoria a réussi à obtenir un transfert sec pour un montant de 18,5 ME, avec 2 ME de bonus éventuels. Soit une somme plus importante que les 17 ME lâchés à Sheffield United pour le faire venir. Et cela après une saison décevante. C’est ce qui s’appelle une belle vente, et elle fera certainement plaisir à Frank McCourt car il est rare de voir l’OM vendre aussi bien. Si ce transfert se confirmerait, Ndiaye se retrouverait donc déjà dans le Top10 des plus grosses ventes de l’histoire du club marseillais, entre Florian Thauvin et Giannelli Imbula.