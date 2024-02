OM ‍: Longoria rétablit la vérité sur sa clause secrète avec McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers mois, une clause secrète incluse par Frank McCourt dans le contrat de Pablo Longoria à a été évoquée. Elle stipulerait que le président olympien devrait rembourser une grosse partie de ses salaires en cas de départ de Marseille.

Beaucoup de rumeurs circulent au sujet de Pablo Longoria depuis qu’il est président de l’Olympique de Marseille. Intéressement sur transfert, relations privilégiées avec certains clubs ou certains agents, tout y est passé. Y compris la rumeur d’une clause secrète incluse par Frank McCourt dans le contrat de son président. Cette clause stipulerait qu’en cas de démission de Pablo Longoria, le dirigeant espagnol devrait rembourser une partie des salaires perçus durant son passage en Provence à Frank McCourt.

OM : Isolé et épuisé, Longoria rêve de claquer la porte https://t.co/i0Ahvj4Dyx — Foot01.com (@Foot01_com) February 6, 2024

Interrogé par So Foot à ce sujet, l’ancien directeur sportif du FC Valence a reconnu que des discussions avaient été évoquées à ce sujet avec le propriétaire de l’OM mais finalement, cette clause n’a pas été incluse dans le contrat de Pablo Longoria car elle n’est pas autorisée dans le droit français. « Cela fait partie de cette fameuse narration parallèle. Premièrement, dans le droit du travail français, une clause de cet ordre est illégale. Deuxièmement, quand on m’a proposé d’être le président de l’OM, j’ai moi-même suggéré d’intégrer cette clause. Pourquoi ? Car si on regarde mon CV, on se rend compte qu’avant l’OM, je n’avais jamais duré plus de trois ans dans un même club » explique Pablo Longoria avant de poursuivre.

Une clause interdite dans le droit français

« Moi, je voulais que le propriétaire soit convaincu de mon investissement dans ce projet. L’idée de cette clause, c’est aussi que si un jour je prenais individuellement la décision de profiter de ma position de président de l’OM pour partir et prendre plus d’argent ailleurs, que le club s’en sorte gagnant économiquement. Comme c’était illégal (la clause), ce n’est pas allé plus loin. Voilà d’où vient cette histoire » a reconnu Pablo Longoria, qui avoue donc que cette clause a bien été au menu des discussions avec Frank McCourt, sans qu’elle ne soit finalement écrite dans le contrat signé par le président de l’Olympique de Marseille.