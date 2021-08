OM : Longoria rend fou Sampaoli à Marseille

Il est certainement le chainon manquant du mercato marseillais. Pol Lirola n’est toujours pas un joueur de l’OM, et le bras de fer continue entre les deux clubs.

Sans résumer toute l’histoire, la Fiorentina n’a pas du tout aimé de voir que Pablo Longoria ne levait pas l’option d’achat de l’homme de couloir, en vue de négocier son transfert à la baisse. Et surtout, la demande pour un nouveau prêt passe très mal, alors que le joueur s’est fait monter la tête et ne veut entendre parler que d’un avenir à Marseille. La transaction a toujours de bonnes chances de se faire, mais il est aussi fort possible que le duel dure jusqu’au bout du marché des transferts. En effet, l’insider mercato Nicolo Schira fait un point sur la situation de l’Espagnol, et cela n’a quasiment pas bougé. L’OM et la Fiorentina échangent toujours, tandis que le joueur a refusé d’autres portes de sortie. Il préfère se mettre en faute par rapport à son club, que de continuer à la Viola ou ailleurs en Série A. Néanmoins, les négociations se poursuivent et le spécialiste du mercato affirme que le club italien attend toujours l’offre parfaite de la part du club phocéen.

#Fiorentina are waiting the new bid of #OlympiqueMarseille (expected in the next hours) for Pol #Lirola, who has agreed personal terms with #OM and pushing to return to #TeamOM. Talks ongoing for a loan with obligation to buy around €12M. #transfers @violanews