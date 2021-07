OM : Longoria refuse Ben Arfa à Marseille

Dans : OM.

Même si Jorge Sampaoli a proposé à Hatem Ben Arfa de revenir à l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain ne sera pas à l'OM la saison prochaine. Une décision prise au plus haut niveau a stoppé cette piste.

Le mercato marseillais est tellement dingue que l’idée même de revoir Ben Arfa dans la cié phocéenne n’était même plus une énorme surprise lorsque L’Equipe a annoncé mardi que l’entraîneur argentin de l’OM avait contacté l’ancien bordelais il y a deux semaines. Jorge Sampaoli apprécie le milieu de terrain français, qu’il avait tenté de recruter il y a 5 ans à Séville, et la réciproque est vraie. Actuellement en France, où il se prépare physiquement, Hatem Ben Arfa était donc prêt à revenir au Vélodrome pour un énième challenge en Ligue 1, le joueur formé à l’OL n’ayant pas l’intention de raccrocher ses crampons à 34 ans. Cependant, l’hypothèse de revoir Ben Arfa sous le maillot marseillais semble déjà à oublier si l’on en croit les révélations de FootMercato qui affirme qu’il n’y a aucune chance que cette opération se fasse.

Le média spécialisé explique que si effectivement l’Olympique de Marseille et Hatem Ben Arfa ont discuté par l’intermédiaire de Jorge Sampaoli, c’est plus à l’initiative du joueur laissé libre par Bordeaux. Et lorsque le technicien argentin a évoqué ce possible recrutement du joueur français avec Pablo Longoria, ce dernier « n’a pas souhaité donner suite » à cette demande. Le dossier est donc déjà refermé, ce qui a évidemment été une déception pour Ben Arfa, lequel privilégie toujours une saison supplémentaire en Ligue 1 plutôt qu’un départ à l’étranger où il a eu des contacts, mais pas dans des clubs où le milieu de terrain veut évoluer.