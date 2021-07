OM : Longoria paye et ramène Lirola au Vélodrome

Dans : OM.

Afin de régler son problème de latéral droit au plus vite, l’Olympique de Marseille a décidé d'accélérer le mouvement dans le dossier Pol Lirola.

Prêté avec une option d’achat de 12,5 millions d'euros lors du dernier mercato hivernal, Pol Lirola a fait forte impression sous le maillot du club phocéen, avec deux buts en 19 matchs. De retour à la Fiorentina pendant l’inter-saison, le défenseur de 23 ans n’a qu’une seule envie : quitter l’Italie pour retourner à Marseille. Sauf que les négociations entre l’OM et la Viola ont du mal à se concrétiser, vu que le club de Série A réclame toujours 13 ME pour lâcher son latéral espagnol. Jusqu’à maintenant, Pablo Longoria cherchait à négocier ce montant à la baisse, autour des 10 ME. Mais face à l'intransigeance des dirigeants italiens, le président olympien s’apprête à céder à la pression.



13 ME, direction Marseille pour Lirola

Alors que Jorge Sampaoli a clairement besoin d’un piston droit en vue de la reprise de la Ligue 1 en août prochain, l’OM va bouger pour finaliser ce deal. Après avoir offert 12 ME à la Fio, Marseille va faire une nouvelle offre, sûrement la bonne, à la formation de Florence ce vendredi. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, un accord au « prix fort » sera trouvé entre les deux parties. Des détails seront aussi à régler au niveau des indemnités de solidarité à verser aux anciens clubs de Lirola. Malgré tout, et même si l’Atalanta Bergame a fait le forcing pour tenter d’arracher la mise, le chouchou de Longoria se rapproche de plus en plus d’un retour au Vélodrome. Une excellente nouvelle pour les supporters olympiens, qui assistent à un sacré recrutement. Puisqu’après Gerson, Saliba, Guendouzi, Under ou Pau Lopez, l’OM va recruter un futur cadre de son équipe en la personne de Lirola.