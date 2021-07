OM : Pol Lirola à Marseille, accord annoncé !

Dans : OM.

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria négocie le retour du très attendu Pol Lirola à l’Olympique de Marseille.

Très actif depuis le début du mercato, le président de l’OM a d’ores et déjà bouclé huit arrivées. Dans les jours à venir, Pol Lirola pourrait devenir le neuvième renfort de l’Olympique de Marseille. En effet, le latéral droit de la Fiorentina est une priorité absolue de Jorge Sampaoli, qui a été séduit par l’Espagnol de 24 ans durant son prêt de six mois à Marseille en fin de saison dernière. Dans un premier temps, Pablo Longoria avait décidé de ne pas lever l’option d’achat à 12 ME dans l’espoir de faire baisser le prix de transfert de Pol Lirola. Un coup d’épée dans l’eau car la Fiorentina n’a pas accepté de réduire son tarif.

Marseille s’est donc aligné sur les demandes de la Viola et selon les informations obtenues par Fabrizio Romano, tout est bouclé pour le retour tant attendu de Pol Lirola à Marseille. Sur sa chaîne Twitch, le très réputé journaliste italien a confirmé un accord total entre les différentes parties, ce qui signifie que Pol Lirola va très vite quitter la préparation de la Fiorentina afin de rejoindre l’OM. Le staff de Jorge Sampaoli devrait retrouver un joueur en pleine forme puisque malgré sa volonté totale de signer à Marseille, le défenseur espagnol n’a pas été au clash avec la Fiorentina et a participé normalement à la préparation de la Viola. Pol Lirola était d’ailleurs titulaire mardi après-midi pour un match amical largement remporté par la Fiorentina contre une équipe de huitième division, Ostermünchen. Il sera maintenant intéressant de connaître les détails financiers de l’opération, Pablo Longoria ayant longuement négocié un paiement très étalé dans le temps pour le transfert de Pol Lirola, qui devait atteindre au minimum les 12 ME hors bonus.