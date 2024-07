OM ‍: Longoria patine dans ce dossier ultra-sensible

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En plein mercato, l’OM souhaite recruter mais a également l’ambition de conserver ses meilleurs jeunes, qui viennent de remporter la Gambardella. Le dossier Enzo Sternal est par exemple prioritaire pour Pablo Longoria.

Auteur d’une saison aboutie avec l’Olympique de Marseille en inscrivant 14 buts en U19 National et en Gambardella, Enzo Sternal est un joueur sur lequel le club phocéen souhaite s’appuyer pour l’avenir. A seulement 17 ans, le natif de Nancy est considéré comme l’un des plus grands de sa génération en France et pour l’international français des U17, les prochains jours seront décisifs. Alors que son contrat pro avec l’OM court jusqu’en juin 2025, il devient urgent pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia de le prolonger. Preuve que les dirigeants marseillais ont confiance en lui, Enzo Sternal a été intégré à la préparation du groupe professionnel sous la direction de Roberto De Zerbi cet été.

Un argument de plus pour tenter de convaincre le joueur de prolonger selon La Provence, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. L’OM sait qu’il sera jugé par ses supporters sur un dossier aussi épineux que celui du jeune le plus prometteur du centre de formation et qu’un départ d’Enzo Sternal sera très mal vécu. Les dirigeants marseillais sont à pied d’oeuvre pour boucler ce dossier mais les désaccords semblent pour l’instant trop nombreux pour espérer une issue positive. Le journal local indique qu’en interne, l’Olympique de Marseille invoque comme point de désaccord principal les exigences salariales du joueur. Or, dans l’entourage d’Enzo Sternal, on met davantage en avant le flou autour des garanties sportives du joueur, « comprenez sa future utilisation ou son temps de jeu en Ligue 1 », écrit le média.

L'OM ne veut pas perdre Enzo Sternal

Les deux parties ne semblent donc pas d’accord sur la raison pour laquelle les discussions bloquent pour le moment. Autant dire que cela ne part pas vraiment sur de bonnes bases pour espérer une issue positive mais l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de lâcher l’affaire et souhaite absolument finaliser la prolongation d’Enzo Sternal avant la fin du mois de juillet. La situation est d’ailleurs similaire pour Darryl Bakola, qui est lui sous contrat aspirant et qui est également considéré comme un jeune à très fort potentiel. L’OM se donne quinze jours pour boucler ces deux dossiers. Au-delà de la fin juillet, s’ils n’ont pas prolongé, Sternal et Bakola pourraient quitter le groupe professionnel à l’entraînement. Une menace qui doit accélérer les choses en faveur du club phocéen ou au contraire, acter le départ des deux pépites marseillaises.