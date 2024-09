OM ‍: Longoria n'oublie pas le rêve de Wesley Fofana

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Il y a quelques jours, Wesley Fofana avait lâché une bombe dans les médias, estimant avoir reçu une proposition de l’OM cet été. Le dossier, qui s’annonce toutefois complexe, n’a pas été abandonné par les dirigeants phocéens pour le mercato d’hiver.

L’Olympique de Marseille est chaud comme la braise sur le mercato. Cet été, le club phocéen a réalisé de jolis coups avec les arrivées de Rabiot, Greenwood ou encore Höjbjerg, et Mehdi Benatia a d’ailleurs tenté un gros coup en proposant à Wesley Fofana de rejoindre Roberto De Zerbi à l’OM. Dans une interview accordée à Free Foot, le défenseur central de Chelsea a confié que la proposition l’avait fait réfléchir mais que son ambition à moyen terme est de rester à Londres : «J’ai eu un appel de Mehdi Benatia, ça m’a touché. Tout le monde sait pourquoi. Ce serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. Je suis supporter de l’Olympique de Marseille, mais pour l’instant je veux réussir à Chelsea. Mon objectif c’est d’enchaîner les matchs, j’ai un contrat jusqu’en 2029, on verra après ça», avait-t-il affirmé, ce qui n’avait pas fait plaisir aux fans de l’équipe anglaise. Pour autant, l’OM ne compte pas abandonner ce dossier si facilement.

L’OM prêt à tenter sa chance cet hiver pour Fofana

🚨 Wesley Fofana révèle avoir été CONTACTE PAR L'OM cet été 😳



« J'ai eu un appel de Mehdi Benatia et ça m'a touché. Je suis supporter de l'OM, mais pour l'instant, je veux réussir à Chelsea ».



🎥 @FreeFoot pic.twitter.com/ctZHMU1Y3a — BeFootball (@_BeFootball) September 11, 2024

Selon les informations de CaughtOffside, la direction marseillaise et notamment Pablo Longoria gardent un œil attentif à la situation de Wesley Fofana, qui sort d’une saison blanche après une rupture du ligament croisé du genou. Les dirigeants phocéens espèrent convaincre le joueur dans un futur proche. La situation de Chancel Mbemba, à qui il reste un an de contrat, n’a pas été réglée définitivement mais un départ de l’international congolais permettrait de libérer de la masse salariale. En revanche, le plus difficile dans ce dossier risque de convaincre la direction londonienne, qui avait acheté le joueur plus de 80 millions d’euros en 2022 en provenance de Leicester et à qui il reste encore cinq ans de contrat. Avec le départ de l’expérimenté Thiago Silva l’an dernier, il y a fort à parier que Chelsea, qui réalise un bon début de saison en Premier League, mise sur l’international français dans les années à venir.