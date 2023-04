OM : Longoria menacé, la 4e place serait fatale

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Malgré un projet de jeu séduisant, l'OM n'est pas assuré de terminer sur le podium et donc, de valider sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En cas d'échec, le projet de Pablo Longoria sera remis en question.

À neuf journées de la fin du championnat, l'OM est troisième, à égalité avec le RC Lens. Si les Marseillais sont à six points du PSG, ils n'ont également que 3 points d'avance sur l'AS Monaco. Moins en forme à domicile, Marseille va également devoir affronter Lorient, Lens, Lille et l'OL à l'extérieur. Un calendrier délicat qui pourrait se transformer en fin de saison catastrophique pour le club de la cité phocéenne, déjà éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France. Président de l'OM depuis le 26 février 2021, Pablo Longoria est au cœur du projet marseillais. Selon les informations du journal La Provence, si Marseille termine à une quatrième place en Ligue 1, le projet du président espagnol sera fortement remis en question.

Longoria menacé si l'OM termine hors du podium ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Alors que la fin de saison approche, la panique commence à se ressentir à la Commanderie. Les dirigeants marseillais ont peur que l'OM n'arrive pas à terminer sur le podium et donc, rate sa qualification pour la Ligue des Champions, si lucrative. Marseille veut être de cette compétition qui ne lui réussit pas pourtant ces dernières années, et ça passe par une fin de saison en apothéose. Si le titre semble compliqué à remporter, l'OM doit absolument se reprendre, notamment à domicile, pour distancer les Monégasques. La Provence explique qu'un échec pourrait remettre en cause le projet de Pablo Longoria. Sans qu'il y a une menace directe étant donné son bon travail ces dernières années, le dirigeant espagnol pourrait tout de même voir ses choix être remis en cause.