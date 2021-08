OM : Longoria le jure, ça va encore bouger au mercato !

Dans : OM.

Hyperactif depuis le début du mercato avec huit recrues, l’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin selon Pablo Longoria.

En marge du match amical entre Marseille et Villarreal devant 30.000 spectateurs aux anges à l’Orange Vélodrome, Pablo Longoria a fait un point sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Au micro de Canal +, le président de l’OM n’a pas fait de langue de bois en affirmant que le mercato phocéen n’était pas encore terminé dans la mesure où Jorge Sampaoli souhaite avoir deux joueurs par poste. Or pour le moment, l’Argentin ne peut compter sur aucun latéral droit. De toute évidence, les dossiers Daniel Wass (FC Valence) et Pol Lirola (Fiorentina) sont toujours les priorités de Pablo Longoria pour compléter l’effectif marseillais.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » a lancé Pablo Longoria, lequel s’est par ailleurs félicité d’accueillir de nouveau les supporters de l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome. Le match contre Villarreal était d’autant plus spécial pour le président marseillais qu’il n’avait jamais vécu de match à domicile avec du public depuis son arrivée en Provence. « Retrouver les supporters dans le stade, c’est une sensation très spéciale, émotionnelle. À titre personnel c’est la première fois que je vois le Vélodrome avec des supporters et ça me fait beaucoup plaisir ». Du plaisir, les joueurs de Jorge Sampaoli en ont justement donné aux supporters de l’OM avec une victoire convaincante pour conclure la préparation.