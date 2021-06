OM : Longoria, l’atout de la Juve pour Milik ?

Dans : OM.

Bien qu’il soit prêté par Naples à l’OM jusqu’en juin 2022, Arkadiusz Milik est convoité. Le passage de Pablo Longoria à la Juventus pourrait même être déterminant dans le dossier.

Le dossier Arkadiusz Milik tient en haleine tous les supporters de l’OM. Auteur de 10 buts en 16 matchs depuis son arrivée fin janvier, l’attaquant polonais a conquis Marseille. Après avoir multiplié les échecs, l’OM croit enfin tenir son grand attaquant. Arkadiusz Milik est prêté à l’OM par Naples jusqu’en juin 2022, avec une option d’achat obligatoire comprise entre 8 et 12 ME. Pourtant, le feuilleton Milik a bien commencé cet été et il n’en est peut-être qu’aux prémices. Milan est plus que jamais dans la course après le retournement de situation dans le dossier Olivier Giroud, la piste prioritaire du club italien à l’origine. Problème, Chelsea a activé une clause pour prolonger le champion du monde d’un an. Tuttosport assure que Tottenham, l’Atlético de Madrid et même le PSG sont aussi intéressés par celui qui a emmené l’OM en Europa League. Mais la Juventus a un atout à faire valoir : Pablo Longoria.

Longoria, la clef pour la Juventus

Le média italien estime que l’excellente relation entre Pablo Longoria et la Juventus pourrait être déterminante. Les Bianconeri veulent jouer cette carte à fond. Même s’il n’a que 34 ans, Pablo Longoria a multiplié les expériences, à Newcastle, l’Atalanta, Sassuolo, Valence et surtout à la Juventus. Il était responsable du recrutement d’août 2015 à février 2018. Et il a apparemment gardé des amis à Turin. Si Pablo Longoria a plusieurs fois tenté de rassurer les supporters de l’OM sur l’avenir d’Arkadiusz Milik, il pourrait se laisser convaincre par ses anciennes relations dans le Nord de l’Italie. Méfiance tout de même, le journaliste italien, Pietro Lazzerini, affirmait au Phocéen il y a quelques jours que Milik n’était pas la priorité de la Juventus. Le danger peut encore venir d’ailleurs…