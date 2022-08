OM : Longoria impitoyable, Caleta-Car est sa victime

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Traumatisé par le départ de Boubacar Kamara (libre) pour zéro euro, Pablo Longoria refuse que ce scénario se répète avec Duje Caleta-Car.

Les joueurs en fin de contrat à l’Olympique de Marseille, c’est terminé. En conférence de presse, Pablo Longoria répète à chaque occasion qu’il ne veut plus dans son effectif de joueurs dont le contrat expire à la fin de la saison. C’est précisément le cas de Duje Caleta-Car, dont le bail avec l’OM prend fin en juin 2023. Poussé vers la sortie, l’international croate dispose de quelques intérêts en Premier League et en Italie mais pour l’heure, « DCC » ne semble pas très motivé à l’idée de faire ses valises. Pablo Longoria va se montrer impitoyable dans ce dossier afin d’éviter un scénario à la Boubacar Kamara puisque selon Le Phocéen, une offre de prolongation de contrat va être soumise au Croate. Dans le cas où Duje Caleta-Car refuserait cette proposition, il serait alors écarté du groupe professionnel jusqu’à la fin de la saison.

Caleta-Car écarté, l'OM sort les gros moyens

La qualité de relance exceptionnelle de Duje Caleta-Car 🔥😍



pic.twitter.com/qE9HFNxbMr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 1, 2020

Une méthode sans pitié dont Duje Caleta-Car serait la première victime à Marseille. « Si au 31 août il n'y a pas d'offre acceptable, Duje recevra une proposition de prolongation d'un an au 1er septembre afin qu'il puisse être aussi sur le marché lors des prochains mercatos. S'il refuse, il ne jouera plus avec le groupe pro, c'est très clair. C'est une position très forte de Pablo (Longoria) et Javier (Ribalta). À un moment, il faut envoyer un signal à ceux qui envisagent de partir libres comme on l'a vu ces dernières saisons » a confirmé au Phocéen un dirigeant de l’Olympique de Marseille sous couvert d’anonymat. Autant dire que pour Duje Caleta-Car, la situation est assez délicate car au mois de novembre, la Croatie disputera la Coupe du monde. Et s’il joue en équipe réserve durant six mois, il n’est pas certain que son sélectionneur fasse appel à lui pour disputer le Mondial. Contrairement aux apparences, Pablo Longoria pourrait donc être en position de force dans ce dossier.